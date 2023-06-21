Донатив на ЗСУ: у Росії затримали чоловіка за фінансову допомогу українській армії

Чоловік, як вважає слідство, переказував особисті кошти через третіх осіб, які проживають в Україні, для придбання озброєння та амуніції. Мешканцю Хабаровського краю загрожує до 20 років позбавлення волі.

Related video

ФСБ затримала жителя Радянсько-Гаванського району Хабаровського краю у справі про держзраду у фінансуванні ЗСУ через криптовалюту, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-реліз спецслужби.

Відомо, що підозрюваний за допомогою криптовалютних інструментів переказував особисті кошти через третіх осіб, які мешкають на території України, на рахунок закордонного благодійного фонду для придбання ЗСУ безпілотних тепловізійних прицілів, літальних апаратів та боєприпасів.

Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу за статтею "Державна зрада". Йому загрожує термін від 12 до 20 років, або довічне позбавлення волі.

ФСБ продовжує проводити оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Це не перший випадок, коли у Хабаровському краї затримують громадян за допомогу ЗСУ.

Відомо, що 11 квітня 2023 року ФСБ затримала за підозрою у держзраді мешканця Хабаровська, який переказував особисті кошти Збройним силам України для придбання зброї, боєприпасів та амуніції. Його також звинуватили за статтею 275 КК РФ "Державна зрада", яка передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 20 років з можливим додатковим штрафом до 500 тис. рублів.

20 червня, повідомлялося про те, що в Росії затримали українця за підозрою у шпигунстві. Російська спецслужба підозрює 44-річного українця у передачі відомостей військового характеру, які нібито будуть використані проти безпеки РФ.

14 червня повідомлялося про те, що в Білгородській області судитимуть підлітка, який намагався вступити до Легіону "Свобода Росії". За даними журналістів, юнак 3 червня прибув до населеного пункту Крутий Лог, де нібито планував незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та приєднатися до української армії.