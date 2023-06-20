Можно избежать наказания: в РФ разрешили заключенным служить в армии по контракту

В Госдуме России заявили, что освобождение отслуживших в армии преступников от ответственности будет "способствовать достижению целей наказания".

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Во вторник, 20 июня, Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении поправки касательно освобождения заключенных от уголовной ответственности за участие в войне против Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что россияне могут избежать уголовного наказания за свои преступления небольшой или средней тяжести. Для этого преступник должен подписать контракт с ВС РФ во время мобилизации или военного положения.

Граждане РФ могут также погасить свою судимость путем получения государственной награды или после увольнения со службы. Предлогом для ухода со службы может ряд оснований, в частности достижение предельного возраста службы или состояние здоровья.

Отслеживанием поведения осужденных россиян в армии будут заниматься воинские части.

"Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Напомним, что 6 июня Евгений Пригожин заявил, что Россия может потерять контроль над захваченными территориями Украины, и запросил 200 тысяч солдат, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

По данным The Washington Post от 27 апреля, Министерство обороны РФ стремится привлечь еще 415 тысяч контрактных военных за год. Большая часть из них будет служить в резерве, а 150 тысяч пополнят неукомплектованные разделения или сформируют новые.

Мы также писали о том, что 12 апреля в России приняли поправку к закону, позволяющую сразу после школы (по достижению 18 лет) сразу поступать на контрактную службу в армию. До этого, желающим стать на службу молодым россиянам сперва нужно было окончить техникум, университет, или же отслужить хотя бы три месяца по призову.