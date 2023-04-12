После школы на фронт: в РФ разрешили с 18 лет подписывать контракт на военную службу

Теперь решение за Советом Федерации и Путиным. Если все одобрят, то выпускники школ уже через 4 месяца смогут отправиться на фронт, а контракт разорвать нельзя будет до конца войны с Украиной.

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В России приняли поправку к закону, позволяющую сразу после школы (по достижению 18 лет) сразу поступать на контрактную службу в армию. Об этом сообщает российская служба BBC News сегодня, 12 апреля.

До этого, желающим стать на службу молодым россиянам сперва нужно было окончить техникум, университет, или же отслужить хотя бы три месяца по призову.

Прошлым летом депутаты Госдумы придумали этот порядок поменять, но дело предали огласки, и объясняя опасностью для детей, которые захотят заработать, делу ход не дали.

Теперь же решение принято почти единогласно, и у депутатов по этому поводу страха уже не осталось.

Теперь решение за Советом Федерации и Путиным. Если все одобрят, то выпускники школ уже через 4 месяца смогут отправиться на фронт, а контракт разорвать нельзя будет до конца войны с Украиной.

Напомним также, что Госдума во время нового заседания приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий отправку повесток в электронном виде.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 21 марта сообщили, что Россия в ряды своей армии набирает ежемесячно 20 тысяч человек.

А тем временем Google Trends говорит, что в связи с рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации поправок, направленных на "усовершенствование воинского учета", россияне начали чаще интересоваться в поисковой системе Google темами "повестки", "электронные повестки" и "мобилизация".