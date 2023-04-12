Після школи на фронт: у РФ дозволили з 18 років підписувати контракт на військову службу

Тепер рішення за Радою Федерації та Путіним. Якщо все схвалять, то випускники шкіл вже за 4 місяці зможуть вирушити на фронт, а контракт розірвати не можна буде до кінця війни з Україною.

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У Росії прийняли поправку до закону, що дозволяє відразу після школи (по досягненню 18 років) відразу йти на контрактну службу до армії. Про це повідомляє російська служба ВВС News сьогодні, 12 квітня.

До цього, охочим стати на службу молодим росіянам спочатку потрібно було закінчити технікум, університет, або ж відслужити хоча б три місяці.

Минулого літа депутати Держдуми придумали цей порядок змінити, але справа набула розголосу, і пояснюючи небезпекою для дітей, які захочуть заробити, ідею облишили.

Тепер рішення прийняте майже одноголосно, і в депутатів з цього приводу страху вже не залишилося.

Рішення за Радою Федерації та Путіним. Якщо все схвалять, то випускники шкіл вже за 4 місяці зможуть вирушити на фронт, а контракт розірвати не можна буде до кінця війни з Україною.

Нагадаємо також, що Держдума під час нового засідання ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає відправку повісток в електронному вигляді.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 21 березня повідомили, що Росія до лав своєї армії набирає щомісяця 20 тисяч осіб.

Тим часом Google Trends каже, що у зв'язку з розглядом Державної Думою Російської Федерації поправок, спрямованих на "удосконалення військового обліку", росіяни почали частіше цікавитися в пошуковій системі Google темами "повістки", "електронні повістки" та "мобілізація".