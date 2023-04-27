"Тихая" мобилизация в России: Минобороны ищет 415 тысяч россиян для контрактной службы, — WP

По секретным данным США, Кремль планирует "тихо привлекать" военных во избежание недовольства общества. Американская разведка выяснила, что Минобороны России занижает количество потерь даже при контактах с другими ведомствами.

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Министерство обороны РФ стремится привлечь еще 415 тысяч контрактных военных за год. Большая часть из них будет служить в резерве, а 150 тысяч пополнят неукомплектованные разделения или сформируют новые. Об этом со ссылкой на "слитые" данные Пентагона сообщили 27 апреля в The Washington Post.

В одном из обнародованных секретных документов США говорилось, что в феврале президент РФ Владимир Путин поддержал предложение военных "тихо привлечь" 400 тысяч человек в течение 2023 года для войны в Украине. По словам журналистов, эту информацию разведка получила путем перехвата или прослушивания коммуникаций вражеских военнослужащих.

По оценкам разведчиков, к моменту вторжения на территорию Украины российское войско насчитывало около 150 тысяч захватчиков. Во время "частичной мобилизации" в РФ призвали еще более 300 тысяч россиян и завербовали 50 тысяч наемников в ЧВК "Вагнер". В The Washington Post подчеркнули, что неизвестно, сколько еще мужчин страна-агрессорка мобилизовала на оккупированных территориях.

По опубликованным данным Пентагона, для защиты президента Владимира Путина от общественного недовольства Кремль планирует привлекать новых заключенных для участия в боевых действиях и использовать региональных губернаторов для вербовки.

"Ощутимое политическое нежелание приказать дальнейшую мобилизацию для восполнения потерь российских военных в Украине побуждает чиновников рассматривать менее централизованные стратегии для борьбы с нехваткой персонала", — говорится в документе от 17 февраля, как передали журналисты.

Помимо цели привлечь 400 тысяч россиян для участия в войне, как выяснило ЦРУ, вражеское Минобороны стремится подписать контракт с более чем 415 тысячами военнослужащих в течение этого года.

"300 тысяч будут служить резервом, а 115 тысяч сформируют новые подразделения или пополнят неукомплектованные подразделения исходя из текущих оценок того, что российские силы в Украине имели дефицит в 50 тысяч военнослужащих и 40 тысяч резервных войск", — цитируют документ в СМИ.

Обнародованные данные США указывают на то, что российское министерство не только занижает статистику погибших бойцов публично, но и при взаимодействии с другими госучреждениями.

В одном из опубликованных документов, по информации The Washington Post, говорилось, что ФСБ РФ в конце февраля поставила под сомнение внутренние военные оценки, якобы не учитывавшие потери наемников. В ФСБ оценили фактические потери в около 110 тысяч бойцов.

В издании со ссылкой на оценку США в обнародованных документах написали, что потери России составляют от более 189 тысяч до 223 тысяч оккупантов, среди них — до 43 тысяч убитых.

Напомним, со ссылкой на "слитые" секретные данные Пентагона журналисты писали, что на предполагаемом китайском объекте в ОАЭ возобновили строительство.

Также из обнародованных документов стало известно, что российские чиновники и олигархи постепенно адаптируются к жестким экономическим санкциям. По оценке США, РФ сможет финансировать войну в Украине еще не менее года.