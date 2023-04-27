Адаптируется к санкциям: в WP узнали, как долго РФ может финансировать войну в Украине

В слитых секретных документах Пентагона говорится, что в Кремле рассчитывают на повышение корпоративных налогов, свой суверенный фонд благосостояния, увеличение импорта и гибкость бизнеса.

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В условиях постоянно растущих жестких экономических санкций Российская Федерация сможет финансировать войну против Украины по меньшей мере год. Об этом пишет издание The Washington Post 26 апреля со ссылкой на слитые секретные документы разведки США.

Американские разведчики пришли к выводу, что высокопоставленные российские чиновники и олигархи обеспокоены болезненными сбоями, однако постепенно адаптируются к ним.

В Пентагоне считают, что даже те представители российской экономической элиты, которые не поддерживают вторжение ВС РФ в Украину и терпят из-за этого убытки в бизнесе, вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина.

"Москва полагается на повышение корпоративных налогов, свой суверенный фонд благосостояния, увеличение импорта и адаптируемость бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление", — говорится в отчетах разведки.

В публикации также говорится, что несмотря на публичное отрицание Кремлем влияния западных ограничений на экономику, перехваченные американцами диалоги некоторых российских деятелей говорят о том, что санкции вызвали у них "ужас".

Авторы статьи отмечают, что в просочившихся документах не упоминаются многие факторы, которые могут повлиять на боеспособность ВС РФ. К примеру, нет данных о расходах на снаряды и наборе личного состава.

В Минфине США и Белом доме отказались от комментариев касательно упомянутых документов.

Напомним, что 25 апреля издание Financial Times сообщило, что Европейский союз и Япония не поддерживают инициативу США касательно почти полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию.

По данным Вloomberg от 24 апреля, экспорт сырой нефти из России не снижается, хотя правительство страны уверяет, что добыча "черного золота" была сокращена. Сообщается, что отгрузки нефти остаются на уровне около 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.

Мы также писали о том, что 26 апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил об изъятии средств со счетов посольства России. Польская сторона говорит, что счета были обнулены, так как деньги могли использоваться для финансирования терроризма.