США хотят ввести полный запрет на экспорт в Россию: Япония и ЕС против, – FT

По данным журналистов, в Вашингтоне недовольны существующей системой санкций, в которой РФ находит лазейки для закупок технологий западного производства.

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Европейский союз и Япония не поддерживают инициативу США касательно почти полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

По данным журналистов, в рамках грядущего саммита "Большой семерки" в Хиросиме, который состоится 19 мая, представители стран с самыми развитыми экономиками мира будут обсуждать вопрос замены нынешних антироссийских санкций на полный запрет экспорта в РФ.

Источники утверждают, что инициатива принадлежит США, так как в Вашингтоне недовольны существующей системой санкций, в которой РФ находит лазейки для закупок технологий западного производства.

В документе, с которым ознакомились в издании, говорится, что план США предусматривает несколько исключений, в частности для сельскохозяйственных и медицинских товаров.

При этом японские и европейские политики считают, что такой шаг невозможен. Об этом СМИ сообщили трое официальных лиц, ознакомленные с переговорами на подготовительной встрече G7.

"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — сказал журналистам один из инсайдеров.

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев касательно встречи G7, однако подчеркнули, что "продолжат искать способы привлечь Россию к ответственности".

"По согласованию с нашими партнерами по G7 ввели самый большой набор санкций и мер экспортного контроля, когда-либо применявшихся к крупной экономике", — заявили в ведомстве.

Напомним, что 20 апреля издание Bloomberg сообщило, что США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию. В материале говориться, что для функционирования в ЕС новые нормы должны быть имплементированны всеми странами-членами блока.

Мы также писали о том, что по данным The Wall Street Journal от 24 апреля, у российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corporation из-за санкций заканчиваются детали для двигателей.