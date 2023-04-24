У России заканчиваются запчасти для строительства кораблей, которые перевозят нефть, — WSJ

По словам журналистов, санкции вынудили РФ в большинстве своем полагаться именно на устаревшие танкеры, чтобы экспортировать нефть. Однако ремонтировать и производить их у России не получается в нужных объемах.

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У российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corp. (USC) заканчиваются детали для двигателей. Из-за этого она не может производить танкеры и суда, необходимые для перевозки нефти и грузов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Европа и США ввели против Москвы санкции, которые нарушили поток деталей для двигателей, винтов и топливных насосов. Однако USC находится под санкциями еще с 2014 года. Несмотря на это, проблемы с получением оборудования и иностранных специалистов для установки деталей "приобрели системный характер" после февраля 2022 года.

Как сообщается, в РФ есть судостроительный комплекс "Звезда". Это еще одно предприятие по строительству судов, которое производит корабли, подводные лодки, военные фрегаты, танкеры и пассажирские суда.

Журналисты пишут, что клиентами USC и "Звезды" являются заказчики внутри РФ, а потому проблемы у них окажут ограниченное влияние на судостроение. Постоянным клиентом обеих российских верфей является государственный танкерный оператор "Совкомфлот", который также попал под санкции и был вынужден продать более трети своего флота и перенести часть операций в Дубай.

Сообщается, что санкции также вынудили РФ в большинстве своем полагаться именно на устаревшие танкеры, чтобы экспортировать нефть.

INFOline, консультант по инвестициям в России, заявил, что что в прошлом году местные верфи сдали на 20% меньше судов, чем в 2021 году. Тоннаж немного увеличился из-за поставки "Звездой" двух больших танкеров "Совкомфлоту" и "Роснефтефлоту", еще одному государственному владельцу.

Руководители российских судоходных компаний говорят, что верфи пытаются производить некоторые недостающие детали самостоятельно или заменять их импортом из Китая, но создание новых цепочек поставок в судостроении требует времени и увеличивает затраты. Верфи лоббируют у Кремля поддержку и субсидии, например, отмену налогов и штрафов за несвоевременную поставку.

Также напомним, что, согласно отчету SPIRI от 24 апреля, Европа резко увеличила военные расходы из-за войны в Украине. По словам аналитиков, финансовые траты на оборону стран Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 млрд долларов. На долю трех крупнейших трат в 2022 году — США, Китая и России — пришлось 56% мировых военных расходов.