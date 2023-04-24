Такого не было 30 лет: Европа резко увеличила военные расходы из-за войны в Украине, — SPIRI

По словам аналитиков, финансовые траты на оборону стран Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 млрд долларов. На долю трех крупнейших трат в 2022 году — США, Китая и России — пришлось 56% мировых военных расходов.

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В 2022 году общие мировые военные расходы увеличились на 3,7% достигли нового максимума в 2,24 трлн долларов. Самый резкий годовой рост наблюдается в Европе. Такого не было со времен окончания холодной войны. Об этом заявили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно новому отчету, опубликованному 24 апреля, на долю трех крупнейших трат в 2022 году — США, Китая и России — пришлось 56% мировых военных расходов.

Расходы на оборону растут из-за ухудшения безопасности в мире

По словам аналитиков, мировые военные расходы растут восьмой год подряд. Самый резкий рост расходов (+13%) наблюдался в Европе и вызван российским вторжением в Украину. Кроме того, полномасштабная война, начатая президентом РФ Владимиром Путиным, заставила не только европейские страны сильнее задуматься о безопасности. К примеру, вырос уровень напряженность в Восточной Азии.

"Непрерывный рост мировых военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более небезопасном мире", — сказал старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений Нан Тиан.

По его словам, государства наращивают военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в плане безопасности. Улучшений в ближайшем будущем не предвидится.

Кроме того, как говорится в отчете, военные расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 млрд долларов.

Старший научный сотрудник SPIRI Диего Лопес да Силва заявил, что военные расходы в Центральной и Западной Европе продолжат расти в ближайшие годы.

Отмечается, что самые резкие приросты расходов на оборону были отмечены в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%).

По словам исследователя SPIRI Лоренцо Скараццато, опасения по поводу военной агрессии РФ накапливались не один год. Они начали формироваться еще до начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Многие страны бывшего Восточного блока более чем удвоили свои военные расходы с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым", — сказал он.

Военные расходы России и Украины

Что касается самой РФ, то, как говорится в отчете, ее военные расходы в 2022 году выросли на 9,2% и составили примерно 86,4 млрд долларов.

"Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", — сказала Люси Беро-Судро, директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Аналитики также отметили, что военные расходы Украины достигли 44 млрд долларов в 2022 году. В результате увеличения и связанного с войной ущерба для экономики Украины военное бремя (расходы в процентах от ВВП) подскочило до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году.

Также напомним, что журналисты WSJ 24 апреля заявили, что из Ирана в Россию переправили более 300 тысяч артиллерийских снарядов за полгода. Последняя партия оружия была отправлена из Ирана в Россию в начале марта. Ее перевез грузовой корабль "Расул Гамзатов". На судне было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.