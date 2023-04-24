Такого не було 30 років: Європа різко збільшила військові витрати через війну в Україні, — SPIRI

За словами аналітиків, фінансові витрати на оборону країн Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд доларів. На частку трьох найбільших видатків у 2022 році — США, Китаю та Росії — припало 56% світових військових витрат.

Related video

У 2022 році загальні світові військові витрати збільшилися на 3,7%, досягли нового максимуму у 2,24 трлн доларів. Найбільш різке річне зростання спостерігається в Європі. Такого не було з часів закінчення холодної війни. Про це заявили аналітики Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з новим звітом, опублікованим 24 квітня, на частку трьох найбільших видатків у 2022 році — США, Китаю та Росії — припало 56% світових військових витрат.

Витрати на оборону зростають через погіршення безпеки у світі

За словами аналітиків, світові військові витрати зростають восьмий рік поспіль. Найбільш різке зростання витрат (+13%) спостерігалося в Європі та викликане російським вторгненням в Україну. Крім того, повномасштабна війна, розпочата президентом РФ Володимиром Путіним, змусила не лише європейські країни сильніше замислитися про безпеку. Наприклад, зріс рівень напруженості у Східній Азії.

"Безперервне зростання світових військових витрат останніми роками є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі", — сказав старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь Нан Тіан.

За його словами, держави нарощують військову міць у відповідь на погіршення ситуації у плані безпеки. Покращень у найближчому майбутньому не передбачається.

Крім того, як йдеться у звіті, військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд доларів.

Старший науковий співробітник SPIRI Дієго Лопес да Сілва заявив, що військові витрати в Центральній та Західній Європі продовжать зростати найближчими роками.

Зазначається, що найрізкіші прирости видатків на оборону були зафіксовані у Фінляндії (+36%), Литві (+27%), Швеції (+12%) та Польщі (+11%).

За словами дослідника SPIRI Лоренцо Скараццато, побоювання щодо воєнної агресії РФ накопичувалися не один рік. Вони почали формуватися ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Багато країн колишнього Східного блоку більш ніж подвоїли свої військові витрати з 2014 року, коли Росія анексувала Крим", — сказав він.

Військові витрати Росії та України

Що стосується самої РФ, то, як йдеться у звіті, її військові витрати у 2022 році зросли на 9,2% і становили приблизно 86,4 млрд доларів.

"Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими видатками у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", — сказала Люсі Беро-Судро, директорка Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Аналітики також зазначили, що військові витрати України сягнули 44 млрд доларів у 2022 році. Внаслідок збільшення та пов'язаних з війною збитків для економіки України військовий тягар (витрати у відсотках від ВВП) підскочив до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2% у 2021 році.

Також нагадаємо, що журналісти WSJ 24 квітня заявили, що з Ірану до Росії переправили понад 300 тисяч артилерійських снарядів за пів року. Останню партію зброї було відправлено з Ірану до Росії на початку березня. Її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов". На судні було 1000 контейнерів із 2000 артилерійськими снарядами.