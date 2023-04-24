Из Ирана в Россию переправили более 300 тысяч артиллерийских снарядов за полгода, — WSJ

По словам журналистов, последняя партия оружия была отправлена из Ирана в Россию в начале марта. Ее перевез грузовой корабль "Расул Гамзатов". На судне было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

Related video

Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов, чтобы ВС РФ могли продолжать войну против Украины. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на Ближнем Востоке и в США.

Сообщается, за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Информация о поставках уже передана Соединенным Штатам.

Издание сообщает, что последняя партия иранского оружия, которая пересекла Каспийское море, была отправлена в начале марта. Ее перевез российский грузовой корабль "Расул Гамзатов". На судне находилось 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами. "Расул Гамзатов" вышел из иранского порта Бандар-Амирабад 8 марта и через шесть дней прибыл в Астрахань. Судно вернулось в Иран в конце марта и снова отправилось в РФ, пробыв в порту всего один день.

В материале говорится, что судно принадлежит российской компании "МГ-ФЛОТ", ранее известной как ООО "ТрансМорФлот". В прошлом году компания попала под санкции Министерства финансов США, которое заявило, что 16 ее судов, включая "Расул Гамзатов", перевозили оружие для России.

Также сообщается, что в сентябре 2022 года Минобороны Ирана и российское АО "Рособоронэкспорт" заключили сделку на продажу РФ более 74 000 артиллерийских снарядов за 1,7 миллиона долларов.

Журналисты напомнили, что США и другие союзники Украины несколько месяцев назад предупредили, что Иран готов отправить в Россию баллистические ракеты. Но, по оценкам США и других стран, этого пока не произошло. Точно так же Россия до сих пор не отправила Ирану современные истребители Су-35.

В последние недели, как отметили журналисты, группа иранцев посетила завод на востоке России, производящий современные реактивные истребители. Предполагается, что это может быть признаком того, что сделка продвигается вперед.

Напомним, что 20 апреля США ввели санкции против шести компаний, помогающих Ирану. Минфин США опубликовало список, в который попали компании из Ирана, Гонконга, Китая и Малайзии, помогавшие стране получать компоненты для дронов в обход американских санкций.

Также 22 апреля в России заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе. Компания "Беспилотные аппараты" создала первый в России реактивный дрон-камикадзе с управлением от первого лица (FPV) под названием К-5. Она представила опытный образец на выставке "Экипировка" в Москве.