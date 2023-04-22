В России заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе: раскрыты характеристики

Разработчики уверяют, что искусственный интеллект позволит беспилотнику самостоятельно выслеживать цели.

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Компания "Беспилотные аппараты" создала первый в России реактивный дрон-камикадзе с управлением от первого лица (FPV) под названием К-5. Она представила опытный образец на выставке "Экипировка" в Москве, передает российское информационное агентство "РИА Новости".

По внешнему виду К-5 напоминает миниатюрный истребитель без кабины, но с воздухозаборником у хвоста. Он должен выполнять функцию барражирующего боеприпаса, то есть летать в небе до выявления цели, а затем пикировать на нее и взрываться. По задумке создателей, военным необходимо запустить беспилотник с помощью катапульты или твердотопливной разгонной ракеты и вывести в зону боевых действий, а затем встроенная система сама нацелится на вражеские объекты.

Как уверяют разработчики, турбореактивный двигатель позволяет К-5 очень быстро двигаться, при этом конструкция позволяет эффективно маневрировать в воздухе. Летательный аппарат якобы оснащен систему искусственного интеллекта и технологию компьютерного зрения, чтобы различать объекты по тепловому следу и визуальным очертаниям. Инженеры также обещают добавить инерциальную систему, чтобы управлять беспилотником без использования радиоканалов.

Характеристики реактивного дрона К-5:

максимальная скорость — 400 км/ч;

крейсерская скорость — 200 км/ч;

максимальная дальность полета — 90 км;

полезная нагрузка — 6 кг.

Сейчас К-5 проходит испытания в России, которые "Беспилотные аппараты" планирует завершить до конца 2023 года. Затем они собираются запустить серийное производство разведывательной и ударной модели с различной полезной нагрузкой. Предприятие уверят, будто используют полностью российские комплектующие, за исключением двигателя.

Напомни, что недавно эксперты разобрали дрон-камикадзе "Ланцет" российского производства и нашли в нем зарубежные детали. Россияне начали использовать новые чипы, которые изготовили в США в августе 2022 года.

Писали также, что россияне хотят испытать боевые дроны "Коршун" в Украине. Они получили гибридную конструкцию с системой вертикального взлета, которая облегчает запуск летательного аппарата. Их предлагают использовать для разведки и сброса боеприпасов.