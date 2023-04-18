Россияне обещают применить в Украине новые боевые дроны "Коршун": чем они опасны

В отличие от "Орланов" и "Элеронов", военные могут запускать БПЛА "Коршун" без помощи катапульты — прямо с рук.

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В России объединение "Изобретатели для фронта" заявили о создании дрона "Коршун", который готовятся испытать на войне в Украине. Они рассказали подробности российскому изданию "ТАСС".

"Коршун" — это беспилотник самолетного типа с системой вертикального взлета-посадки (VTOL), который можно запускать с рук или с земли. Как отмечают разработчики, это значительное преимущество аппарата перед другими аналогами, большинству которых требуется стартовая катапульта, например, "Орланам" или "Элеронам". Подготовка катапульты занимает около 20 минут, а за это время противник может обстрелять позицию из артиллерии или РСЗО.

"С "Коршуном" все гораздо проще. Его можно собрать буквально за две минуты: все детали на застежках — хвост, два крыла, и дрон готов. Он позволяет гораздо более незаметно осуществлять взлет и посадку, что безопаснее не только для оператора, но и для самого аппарата", — объяснили создатели.

Дрон получил крылья с размахом 2,1 м, которые не мешают запускать его силами одного солдата. Беспилотник предлагают использовать для ведения воздушной разведки или сброса осколочных гранат. Благодаря четырем вертикальным винтам, "Коршун" может зависать в небе, а основной толкающий винт позволяет летать горизонтально, подобно самолету.

Заявленные характеристики дрона "Коршун":

длина — 1,2 м;

крейсерская скорость — 70 км/ч;

дальность полета — 170 км;

продолжительность полета — 2 ч;

максимальная высота — 3 км.

В октябре 2022 года "Изобретатели для Фронта" пожаловались изданию "Аргументы недели" на проблемы, связанны с изготовлением дрона "Коршун". Как оказалось, многие поставщики из Китая отказывались принимать денежные переводы из России, а один из них прислал бракованный двигатель.

Ранее сообщали, что россияне готовятся применять в Украине новый дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный КБ "Око". Он может нести боевую часть весом 4 кг, пролетая до 30 км.

Писали также, что российские войска применяют против ВСУ ударные FPV-дроны, используя разные тактики. Эксперты рассказали, чего стоят опасаться украинцам.