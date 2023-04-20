Аналитики разобрали дрон-камикадзе "Ланцет": какие чипы нашли (фото)

В течение года аналитики находили чипы произведенные в период с 2014 по 2021 год. Последние разобранные "Ланцеты" уже были с чипами 2022 года выпуска, что означает нахождение Москвой альтернативных источников снабжения.

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Заместитель операционного директора из центра исследования конфликтов вооружений Дэмиен Сплитерс показал разобранный дрон-камикадзе "Ланцет" и его содержание.

Исследователь отметил, что в марте они задокументировали содержание трех российских дронов-камикадзе, полученных от ВСУ в начале 2023 года. Центр уже почти год документирует и отслеживает микросхемы российских и иранских БПЛА. Они обнаружили, что большинство из них было изготовлено между 2014 и 2021 годами, что свидетельствует о попытках накопить иностранные чипы для повышения стойкости против санкций. Ранее не было доказательств того, что РФ смогла интегрировать в свои беспилотники новые чипы после начала полномасштабного вторжения.

Микросхема изготовлена в августе 2022 года.

Однако последние три "Ланцета" показали, что это произошло. В контроллерах полета найдены три идентичных микросхемы с датой производства — август 2022 года. Чипы были произведены американской компанией. При этом это не обязательно нарушение экспортного контроля, поскольку Штаты на момент августа 2022 года еще не ввели ограничений на чипы, которые были найдены в дронах. Но это свидетельствует о другом — РФ может выйти за пределы своих запасов по компонентам и найти альтернативные источники снабжения. Поэтому следует улучшить систему отслеживания и мониторинга за чипами, резюмирует Сплитерс.

Напомним, 7 апреля стало известно, что ВС РФ начали отправлять на фронт новые дроны-камикадзе "Привет", аналогичные "Ланцетам".

13 марта росСМИ писали, что дрон "Ланцет" модернизировали после года войны.