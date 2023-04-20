Аналітики розібрали дрон-камікадзе "Ланцет": які чіпи знайшли (фото)

Протягом року аналітики знаходили чіпи вироблені в період з 2014 до 2021 року. Останні знайдені "Ланцети" вже були з чіпами 2022 року випуску, що означає знаходження Москвою альтернативних джерел постачання.

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Заступник операційного директора з центру дослідження конфліктів озброєнь Деміен Сплітерс показав розібраний дрон-камікадзе "Ланцет" та його зміст.

Дослідник зазначив, що в березні вони задокументували вміст трьох російських дронів-камікадзе, які отримали від ЗСУ на початку 2023 року. Центр вже майже рік документує та відстежує мікросхеми в російських та іранських БПЛА. Вони виявили, що більшість з них були виготовлені між 2014 і 2021 роками, що свідчить про спроби накопичити іноземні чіпи для підвищення стійкості проти санкцій. Раніше не було доказів того, РФ змогла інтегрувати у свої безпілотники нові чіпи після початку повномасштабного вторгнення.

Мікросхема виготовлена в серпні 2022

Однак останні три "Ланцети" показали, що це відбулося. В контролерах польоту знайдено три ідентичні мікросхеми з датою виробництва — серпень 2022 року. Чіпи були вироблені американською компанією. При цьому це не обовʼязково є порушенням експортного контролю, оскільки Штати на момент серпня 2022 року ще не ввели обмежень на чіпи, які були знайдені в дронах. Але це свідчить про інше — РФ може вийти за межі своїх запасів по компонентах та знайти альтернативні джерела постачання. Тому треба покращити систему відстеження та моніторингу за чіпами, резюмує Сплітерс.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що ЗС РФ почали відправляти на фронт нові дрони-камікадзе "Привет", які аналогічні до "Ланцетів".

13 березня росЗМІ писали, що дрон "Ланцет" модернізували після року війни.