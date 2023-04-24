У Росії закінчуються запчастини для будівництва кораблів, які перевозять нафту, — WSJ

За словами журналістів, санкції змусили РФ здебільшого покладатися саме на застарілі танкери, щоб експортувати нафту. Однак ремонтувати й2 виробляти їх у Росії не виходить у потрібних обсягах.

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У російської державної суднобудівної компанії United Shipbuilding Corp. (USC) закінчуються деталі двигунів. Через це вона не може виробляти танкери та судна, необхідні для перевезення нафти й вантажів. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європа та США ввели проти Москви санкції, які порушили потік деталей для двигунів, гвинтів і паливних насосів. Проте USC перебуває під санкціями ще з 2014 року. Попри це, проблеми з отриманням обладнання й іноземних фахівців для встановлення деталей "набули системного характеру" після лютого 2022 року.

Як повідомляється, у РФ є суднобудівний комплекс "Зірка". Це ще одне підприємство з будівництва суден, яке виробляє кораблі, підводні човни, військові фрегати, танкери та пасажирські судна.

Журналісти пишуть, що клієнтами USC і "Зірки" є замовники всередині РФ, а тому проблеми в них вплинуть на суднобудування. Постійним клієнтом обох російських верфей є державний танкерний оператор "Совкомфлот", який також потрапив під санкції та був змушений продати понад третину свого флоту й перенести частину операцій у Дубай.

Повідомляється, що санкції також змусили РФ здебільшого покладатися саме на застарілі танкери, щоб експортувати нафту.

INFOline, консультант із інвестицій у Росії, заявив, що минулого року місцеві верфі здали на 20% менше суден, ніж у 2021 році. Тоннаж трохи збільшився через постачання "Зіркою" двох великих танкерів "Совкомфлоту" та "Роснефтефлоту", ще одному державному власнику.

Керівники російських судноплавних компаній кажуть, що верфі намагаються виробляти деякі деталі, яких бракує, самостійно або замінювати їх імпортом із Китаю, але створення нових ланцюжків постачання в суднобудуванні вимагає часу та збільшує витрати. Верфі лобіюють у Кремля підтримку та субсидії, наприклад, скасування податків і штрафів за несвоєчасне постачання.

Також нагадаємо, що згідно зі звітом SPIRI від 24 квітня, Європа різко збільшила військові витрати через війну в Україні. За словами аналітиків, фінансові витрати на оборону країн Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд доларів. На частку трьох найбільших витрат у 2022 році — США, Китаю та Росії — припало 56% світових військових витрат.