США хочуть запровадити повну заборону на експорт до Росії: Японія та ЄС проти, – FT

За даними журналістів, у Вашингтоні незадоволені чинною системою санкцій, в якій РФ знаходить лазівки для закупівель технологій західного виробництва.

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Європейський союз та Японія не підтримують ініціативу США щодо майже повної заборони на експорт товарів до Російської Федерації. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на офіційних осіб.

За даними журналістів, у рамках майбутнього саміту "Великої сімки" у Хіросімі, який відбудеться 19 травня, представники країн з найрозвиненішими економіками світу обговорюватимуть питання заміни нинішніх антиросійських санкцій на повну заборону експорту до РФ.

Джерела стверджують, що ініціатива належить США, оскільки у Вашингтоні незадоволені чинною системою санкцій, у якій РФ знаходить лазівки для закупівлі технологій західного виробництва.

У документі, з яким ознайомилися у виданні, йдеться про те, що план США передбачає кілька винятків, зокрема для сільськогосподарських та медичних товарів.

При цьому японські та європейські політики вважають, що такий крок неможливий. Про це ЗМІ повідомили три офіційні особи, ознайомлені з переговорами на підготовчій зустрічі G7.

"На наш погляд, це просто нездійсненно", — сказав журналістам один з інсайдерів.

У Раді національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів щодо зустрічі G7, проте наголосили, що "продовжать шукати способи притягти Росію до відповідальності".

"За узгодженням з нашими партнерами по G7 ввели найбільший набір санкцій і заходів експортного контролю, які будь-коли застосовувалися до великої економіки", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 20 квітня видання Bloomberg повідомило, що США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту до Росії. У матеріалі йдеться про те, що для функціонування в ЄС нові норми мають бути імплементовані всіма країнами-членами блоку.

Ми також писали про те, що, за даними The Wall Street Journal від 24 квітня, у російської державної суднобудівної компанії United Shipbuilding Corporation через санкції закінчуються деталі для двигунів.