Проект-141: Китай возобновил строительство на военном объекте в Эмиратах, – WP

Если опубликованные секретные данные Пентагона правдивы, то в Штатах еще нет единой позиции по поводу того, насколько угрожающей является ситуация.

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Американские спецслужбы обнаружили возобновление строительства на предполагаемом китайском военном объекте в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре. Об этом сообщает Washington Post.

Среди опубликованных в Discord секретных документах Пентагона есть и информация об ОАЭ. Через год после того, как Эмираты официально прекратили проект из-за беспокойства США, спецслужбы снова фиксируют строительство на китайском военном объекте. Американская разведка наблюдает за действиями Китая вблизи порта в Абу-Даби из-за обеспокоенности, что давний партнер США развивает более тесные связи с Китаем в сфере безопасности.

В издании отмечают, что Народно-освободительная армия Китая ведет амбициозную кампанию по созданию глобальной военной сети, включающей 5 зарубежных баз и 10 объектов материально-технической поддержки. План планируется воплотить до 2030 года, говорится в одном из опубликованных документов.

Китайские чиновники называют кампанию "Проект 141". Официально в Пекине заявляют, что Штатам не о чем волноваться.

"США управляют более 800 военными базами за рубежом, что вызвало беспокойство многих стран мира. Они не могут критиковать другие страны", — заявил представитель китайского посольства Лю Пенгуй.

При этом если информация в документах правдива, то в США нет единой позиции относительно того, насколько ситуация является угрожающей. Одни считают развитие событий управляемым, а другие видят угрозу, поэтому Штаты должны больше давить на ОАЭ.

В самих Объединенных Эмиратах не комментируют утечку информации. Администрация Байдена также озабочена тем, что персонал НОАК был замечен на двух военных базах ОАЭ внутри страны. Кроме того, в порту, вероятно, уже подключили к электросети объект, который в ОАЭ обещали остановить.

"Я не думаю, что они пошли к китайцам и сказали: "Все, конец, мы не будем этого делать", — говорит анонимный чиновник из администрации Байдена.

Напомним, 15 апреля в ОАЭ начали замораживать инвестиционные счета россиян в соответствии с европейскими санкциями.

27 апреля СМИ писали, что РФ сможет финансировать войну в Украине еще как минимум год, потому что в Кремле рассчитывают на повышение корпоративных налогов и суверенный фонд благосостояния.