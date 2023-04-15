Санкции против РФ: в ОАЭ россиянам замораживают инвестиционные счета

Под экономические санкции подпадают купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Исключения не будет даже россиянам-резидентам Эмиратов.

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Второй по значимости банк ENBD (находится в ОАЭ) начал блокировать инвестиционные счета граждан РФ соответствии с санкционной директивой Евросоюза. Об этом 13 апреля написал Forbes.

Банк уже начал рассылать соответствующие письма своим клиентам из России. В них идет речь о том, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на специальный счет. С него невозможно будет вывести финансы.

В ENBD особо подчеркнули, что ограничения не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Кроме того не будет исключений даже для тех россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ.

Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма "поставка, свободная от платежа". Однако он создает дополнительные риски для продавца. Ведь ему сначала нужно будет предоставить ценный актив покупателю и только после этого получить за него деньги.

Заметим, что, по информации медиа, остальные банки в Объединенных Арабских Эмиратах пока продолжают сотрудничать с россиянами и не вводят против них никаких ограничений.

Напомним, в начале марта 2023 года США и ЕС призвали ОАЭ прекратить поставки электроники в РФ. На Западе обеспокоены резким увеличением экспорта электронных компонентов в Россию, которые могут быть использованы в военной промышленности. В 2022 году объем торговли этими товарами возрос до $283 млн.

Мы также писали о том, что в феврале 2023 года ОАЭ впервые за несколько лет дают лицензию иностранному банку, который оказался российским финучреждением. Центральный банк ОАЭ пошел навстречу гражданам РФ и предоставил лицензию первому за несколько лет иностранному банку тоже родом из России.