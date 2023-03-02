Соблюдение санкций: США и ЕС призвали ОАЭ прекратить поставки электроники в РФ, — СМИ

На Западе обеспокоены резким увеличением экспорта электронных компонентов в Россию, которые могут быть использованы в военной промышленности. В 2022 году объем торговли этими товарами возрос до $283 млн.

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Официальные лица США, ЕС и Великобритании призвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, поскольку они могут быть использованы в военной промышленности. Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что согласно данным российской таможни экспорт электронных компонентов из ОАЭ в прошлом году вырос в более чем в семь раз и достиг $283 млн. Кроме того Эмираты экспортировали в РФ в 15 раз больше чипов, чем в 2022 году, а объем торговли ими вырос до $24,3 млн по сравнению с $1,6 млн годом ранее.

В связи с этим в феврале этого года глава американского офиса по координации санкций Джеймс ОʼБрайен, посланник ЕС по санкциям Дэвид ОʼСалливан и директор британского управления по санкциям Дэвид Рид посетили ОАЭ с целью разъяснить спектр торговых ограничений, а также оказать давление на официальных лиц Эмиратов, чтобы пресечь возможное нарушение санкций.

Также Запад обеспокоен реэкспортом, который позволяет осуществлять поставки товаров через ОАЭ в обход санкционных ограничений

"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт и признали, что он проблематичен", — пояснил западный чиновник, добавив, что обсуждение с представителями Эмиратов продолжаются.

По информации агентства Bloomberg, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон 1 марта встретился с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить опасения США по поводу роста экспорта американских товаров в РФ. Он призвал Анкару ограничить поток товаров, которые могут быть использованы российской оборонной промышленностью для продления войны в Украине.

Сообщалось, что в период с марта по октябрь 2022 десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около $800 млн, в том числе и электроники на $80 млн.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уведомляют своих союзников о возможном введении новых санкций против Китая. Как сообщали журналисты Reuters, Вашингтон решится на такой шаг, если Пекин отправит Москве вооружение для войны против Украины.