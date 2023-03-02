Дотримання санкцій: США та ЄС закликали ОАЕ припинити постачання електроніки в РФ, — ЗМІ

На Заході стурбовані різким збільшенням експорту електронних компонентів у Росію, які можуть бути використані у військовій промисловості. У 2022 році обсяг торгівлі цими товарами зріс до $283 млн.

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Офіційні особи США, ЄС і Великої Британії закликали Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) припинити експорт критично важливих товарів у Росію, оскільки вони можуть бути використані у військовій промисловості. Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що згідно з даними російської митниці експорт електронних компонентів з ОАЕ минулого року зріс більш ніж у сім разів і досяг $283 млн. Крім того, Емірати експортували в РФ у 15 разів більше чіпів, ніж у 2022 році, а обсяг торгівлі ними зріс до $24,3 млн порівняно з $1,6 млн роком раніше.

У зв'язку з цим у лютому цього року голова американського офісу з координації санкцій Джеймс О'Браєн, посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван та директор британського управління з санкцій Девід Рід відвідали ОАЕ з метою роз'яснити спектр торгових обмежень, а також чинити тиск на офіційних осіб ОАЕ, щоб припинити можливе порушення санкцій.

Також Захід стурбований реекспортом, який дозволяє здійснювати постачання товарів через ОАЕ в обхід санкційних обмежень

"Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт і визнали, що він є проблематичним", — пояснив західний чиновник, додавши, що обговорення з представниками Еміратів тривають.

За інформацією агентства Bloomberg, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон 1 березня зустрівся з турецькими офіційними особами, щоб обговорити побоювання США щодо росту експорту американських товарів в РФ. Він закликав Анкару обмежити потік товарів, які можуть використати російська оборонна промисловість для продовження війни в Україні.

Повідомлялося, що в період із березня по жовтень 2022 року десятки турецьких експортерів відправили в Росію товарів на суму майже $800 млн, зокрема й електроніки на $80 млн.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати повідомляють своїх союзників про можливе введення нових санкцій проти Китаю. Як повідомляли журналісти Reuters, Вашингтон наважиться на такий крок, якщо Пекін відправить Москві озброєння для війни проти України.