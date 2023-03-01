За допомогу Росії: США шукають союзників, щоби накласти санкції на Китай, — ЗМІ

Журналісти заявили, що Штати мають можливості для економічного обмеження приватних суб'єктів у Китаї. Такі санкції можуть перешкодити уряду та банкам надавати подальшу підтримку Росії.

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США повідомляють своїх найближчих союзників про те, що, можливо, доведеться вводити нові санкції проти Китаю. Вашингтон наважиться на такий крок, якщо Пекін відправить Москві озброєння для війни проти України. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що консультації з американськими союзниками ще перебувають на попередній стадії. Штати хочуть заручитися підтримкою кількох країн, особливо тих, що входять до G7. Щоправда, які саме санкції можуть бути запроваджені проти КНР, не повідомляється.

За словами одного з джерел, адміністрація Байдена хоче спочатку підняти ідею скоординованих санкцій і "промацати пульс" на випадок, якщо буде виявлено будь-які поставки до Росії з Китаю.

За словами журналістів, Білий дім та міністерство фінансів США відмовилися коментувати цю тему.

Ентоні Руджеро, експерт із санкцій за колишнього президента США Дональда Трампа, сказав, що адміністрація Байдена має можливості для економічного обмеження приватних суб'єктів у Китаї. Такі санкції можуть перешкодити уряду та банкам надавати подальшу підтримку Росії.

Видання нагадало, що початкові кроки адміністрації президента Джо Байдена щодо протидії підтримці КНР російського вторгнення включали неформальні контакти. Потім розпочалися відкриті дипломатичні розмови, у яких брали участь і представники Мінфіну США – органу, відповідального за введення санкцій.

Тепер же, як мовиться в матеріалі, офіційні особи закладають основу для можливих дій проти Пекіна з основною групою країн, які найбільше підтримували санкції, введені проти Росії за її вторгнення в Україну.

Раніше CNN повідомляв, що американська розвідка підтвердила, що Китай готується відправити РФ дрони-камікадзе. За словами журналістів, переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають. Раніше Пекін постачав Москві лише каски, бронежилети, ділився супутниковими знімками.

Ще Держдеп США заявив, що Китай витрачає мільярди доларів на російську пропаганду у всьому світі. У Штатах стурбовані повільною реакцією Заходу на те, що Китай витрачає на поширення "отруйної" дезінформації про війну в Україні більше грошей, ніж сама Росія.