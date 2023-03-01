За помощь России: США ищут союзников, чтобы наложить санкции на Китай, — СМИ

Журналисты заявили, что у Штатов есть возможности для экономического ограничения частных субъектов в Китае. Такие санкции могут помешать правительству и банкам оказывать дальнейшую поддержку России.

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США уведомляют своих ближайших союзников о том, что, возможно, придется вводить новые санкции против Китая. Вашингтон решится на такой шаг, если Пекин отправит Москве вооружение для войны против Украины. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что консультации с американскими союзниками еще находятся на предварительной стадии. Штаты хотят заручиться поддержкой нескольких стран, особенно тех, которые входят в G7. Правда, какие конкретно санкции могут быть введены против КНР, не сообщается.

По словам одного из источников, администрация Байдена хочет сначала поднять идею скоординированных санкций и "прощупать пульс" на случай, если будут обнаружены какие-либо поставки в Россию из Китая

По словам журналистов, Белый дом и министерство финансов США отказались комментировать эту тему.

Энтони Руджеро, эксперт по санкциям при бывшем президенте США Дональде Трампе, сказал, что у администрации Байдена есть возможности для экономического ограничения частных субъектов в Китае. Такие санкции могут помешать правительству и банкам оказывать дальнейшую поддержку России.

Издание напомнило, что первоначальные шаги администрации президента Джо Байдена по противодействию поддержке КНР российского вторжения включали неформальные контакты. Затем начались открытые дипломатические разговоры, в которых принимали участие и представители Минфина США – органа, ответственного за введение санкций.

Теперь же, как говорится в материале официальные лица закладывают основу для возможных действий против Пекина с основной группой стран, которые больше всего поддерживали санкции, введенные против России за ее вторжение в Украину.

Ранее CNN сообщал, что американская разведка подтвердила, что Китай готовится отправить РФ дроны-камикадзе. По словам журналистов, переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются. Ранее Пекин поставлял Москве лишь каски, бронежилеты, делился спутниковыми снимками.

Еще Госдеп США заявил, что Китай тратит миллиарды долларов на российскую пропаганду по всему миру. В Штатах обеспокоены медленной реакцией Запада на то, что Китай тратит на распространение "ядовитой" дезинформации о войне в Украине больше денег, чем сама Россия.