Санкції проти РФ: в ОАЕ росіянам заморожують інвестиційні рахунки

Під економічні санкції підпадають купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів. Винятків не буде навіть для росіян-резидентів Еміратів.

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Другий вагомий за рейтингом банк ENBD (розташованій в ОАЕ) почав блокувати інвестиційні рахунки громадян РФ відповідно до санкційної директиви Євросоюзу. Про це 13 квітня написав Forbes.

Банк уже почав розсилати відповідні листи своїм клієнтам із Росії. У них йдеться про те, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на спеціальний рахунок. З нього неможливо вивести фінанси.

В ENBD особливо наголосили, що обмеження не поширюються на резидентів ЄС, Європейської економічної зони чи Швейцарії. Крім того, не буде винятків навіть для тих росіян, які мають резидентство в ОАЕ.

Продати цінні папери з рахунку росіяни зможуть лише за допомогою механізму "постачання, вільне від платежу". Проте, він створює додаткові ризики для продавця. Адже йому спочатку потрібно буде надати цінний актив покупцеві й лише після цього одержати за нього гроші.

Зауважимо, що, за інформацією медіа, решта банків в Об'єднаних Арабських Еміратах поки що продовжує співпрацювати з росіянами та не запроваджує проти них жодних обмежень.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року США та ЄС закликали ОАЕ припинити постачання електроніки до РФ. На Заході стурбовані різким збільшенням експорту електронних компонентів до Росії, які можуть бути використані у військовій промисловості. 2022 року обсяг торгівлі цими товарами зріс до $283 млн.

Ми також писали про те, що в лютому 2023 року ОАЕ вперше за кілька років дали ліцензію іноземному банку, який виявився російською фінустановою. Центральний банк ОАЕ пішов назустріч громадянам РФ і надав ліцензію першому за кілька років іноземному банку, який також походить з РФ.