По данным СМИ, Кремлю было нелегко найти "образцового американца" на роль модератора. Чиновники объяснили, что "независимый человек" должен был подтвердить существование свободы слова в РФ, но у президента есть "предел чувствительности", и упоминания Гааги — вне него.

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Чиновникам Кремля было поручено создать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) иллюзию того, что Россия — не изолированная в мире страна. Эта задача усложнилась, когда к бойкоту иностранных участников добавились сложности с поиском модератора выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом The Moscow Times рассказал экс-сотрудник Кремля.

"В этом году предпринимались попытки договориться с несколькими иностранцами, но в результате ничего не вышло", — передал он.

Сотрудник Росконгресса сообщил журналистам, что на одну сцену с Путиным хотели пригласить даже "любимца российской пропаганды" Такера Карлсона, уволенного из Fox News.

Бывший российский чиновник объяснил, что к выступлениям лидера страны-агрессорки всегда готовятся задолго до форума. По его словам, формировать короткий список кандидатов и вести переговоры с ними начинают заранее.

"Авторитетный иностранец придает дополнительную легитимность тому, что происходит на сцене, что, конечно, важно для Путина. Одно дело — наши телеведущие, которые будут задавать согласованные и максимально комфортные вопросы. А другое — независимый человек. Это свобода слова, которую вы так любите", — подчеркнул он.

Однако собеседники издания признали, что в условиях войны с Украиной независимый и неподконтрольный модератор мог стать проблемой для Кремля. В частности, неприятности, по их предположениям, могли бы спровоцировать упоминания ордера МКС на арест президента.

"Президент любит остроту дискуссии, но, наверное, определенный предел чувствительности у него тоже есть. Если там начнут говорить, что он военный преступник и что его надо в Гаагу… Не знаю, какая бы у него была реакция", — сказал медийщикам неназванный чиновник.

Впоследствии модератором был выбран политолог и историк советского происхождения Дмитрий Саймс, которого считают в РФ одним из самых успешных советско-российских эмигрантов-экспертов. В СМИ отметили, что в последние годы он был постоянным гостем политического шоу на пропагандистском "Первом канале".

"Его задача там играть роль "образцового американца", показывать зрителям, что есть другая, "нормальная Америка". Вот его и отблагодарили, дослужился до почетной роли модератора", — заявил журналистам давний знакомый Саймса.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что ВС РФ якобы уже уничтожили под Киевом пять систем Patriot и не имеют ограничений на удары. Он пригрозил, что войска страны-агрессорки способны поразить любое здание в столице.

Также во время своего выступления 16 июня на ПМЭФ Путин заявил, что Польша якобы претендует на западные территории Украины. Он убежден, что украинские "бендеровцы" ликвидировали 1,5 миллиона евреев.