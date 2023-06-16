"Спят и видят": Путин заявил о желании поляков захватить Западную Украину (видео)

Президент России заявил, что в Украине в годы Второй мировой войны украинские националисты якобы убили 1,5 млн евреев, а также поляков и русских.

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Глава Кремля Владимир Путин заявил, что у поляков якобы есть территориальные претензии к Украине и они претендуют на территории западной части страны. Об этом он заявил в пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так, в ходе своего спича Путин обвинил украинских националистов, которых он назвал "бендеровцами" в том, что те якобы уничтожили на территории Украины миллионы евреев, русских и поляков.

"1,5 миллиона уничожено евреев было [в Украине]. Я уже не говорю про русских, про поляков, которые, кстати говоря, на бытовом уровне не забыли, что происходило в Украине со стороны "бендеровцев". Ну поляки, ладно, — у них свои цели — они спят и видят вернуть Западную Украину. И судя по всему, к этому идут постепенно", — заявил Путин.

Напомним, в ходе ПМЭФ Путин анонсировал конфигурации в глобальной геополитике и призвал усиливать экономику. По его словам, мир стал многополярным, намекнув, что США якобы потеряли свои позиции глобального игрока.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Напомним также, 15 июня российские СМИ сообщили, что на Петербургском форуме до приезда российского президента Владимира Путина отключат мобильный интернет — якобы для проведения "технических работ", но на самом деле для того, чтобы обезопасить площадку ПМЭФ от возможной атаки.

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