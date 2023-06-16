"Сплять і бачать": Путін заявив про бажання поляків захопити Західну Україну (відео)

Президент Росії заявив, що в Україні в роки Другої світової війни українські націоналісти нібито вбили 1,5 млн євреїв, а також поляків та росіян.

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Глава Кремля Володимир Путін заявив, що поляки нібито мають територіальні претензії до України і вони претендують на території західної частини країни. Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Так, під час свого спічу Путін звинуватив українських націоналістів, яких він назвав "бендерівцями" у тому, що ті нібито знищили на території України мільйони євреїв, росіян та поляків.

"1,5 мільйона знищено євреїв було [в Україні]. Я вже не кажу про росіян, про поляків, які, до речі кажучи, на побутовому рівні не забули, що відбувалося в Україні з боку "бендерівців". Ну поляки, гаразд, — у них свої цілі — вони сплять і бачать повернути Західну Україну. І судячи з усього, до цього йдуть поступово", — заявив Путін.

Нагадаємо, під час ПМЕФ Путін анонсував зміни у глобальній геополітиці та закликав посилювати економіку. З його слів, світ став багатополярним, натякнувши, що США нібито втратили свої позиції глобального гравця.

Крім того, під час свого виступу Путін назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Нагадаємо, 15 червня російські ЗМІ повідомили, що на Петербурзькому форумі до приїзду російського президента Володимира Путіна відключать мобільний інтернет — нібито для проведення "технічних робіт", але насправді для того, щоб убезпечити майданчик ПМЕФ від можливої атаки.

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