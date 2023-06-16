Нові партнери, оборона від Заходу та "важкий" рік: Путін заявив про "процвітання" Росії на ПМЕФ-2023

За підрахунками диктатора, якщо ВВП зростатиме на 2% в рік, Росія опиниться серед провідних світових економік. Путін визнав, що РФ "сидить на нафтогазовій голці".

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Президент Росії Володимир Путін 16 червня вирішив виступити на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ). Цього року він триває з 14 по 17 червня, головна тема — "Суверенний розвиток — основа справедливого світу. Об'єднаємо зусилля заради майбутніх поколінь", повідомило російське агентство ТАСС.

Спочатку президент країни-агресора розповідав, що другий квартал 2022 року став для Росії найважчим.

"Змінювався звичний порядок торгівлі, логістики, перекроювалася вся тканина ділового життя. Сьогодні можна сказати: стратегія, обрана і державою та бізнесом, спрацювала", — заявив президент.

За його оцінками, ситуація має незабаром змінитися, адже ВВП Росії зростатиме на 2% на рік. Це дозволить Росії зберегти місце серед провідних світових економік, додав Путін.

"Держава зберегла збалансовану бюджетну політику, безробіття та інфляція близькі до історичного мінімуму. Фінансові можливості дозволяють державі тримати курс на скорочення бідності та нерівності. Якщо подивитися на доходи росіян — вони зросли на 25%, а рівень бідності становив 9,8%", — сказав президент.

Росія збільшить витрати на оборону

За словами Путіна, Росія зобов'язана збільшувати витрати на оборону, щоб забезпечити власну безпеку.

"Природно, що додаткові кошти були потрібні на зміцнення оборони, на купівлю озброєнь. Ми зобов'язані це робити для захисту суверенітету нашої країни. Мушу сказати, що в цілому це себе виправдовує, зокрема з економічної точки зору", — сказав Путін.

Президент Росії також пообіцяв досягти цього не за рахунок "нафтової голки".

"Російська частина аудиторії напевно пам'ятає і знає, ми завжди говорили: "Коли ж ми зліземо з нафтогазової голки"? Ну от, поступово ця тенденція набирає обертів", — додав він.

Відхід іноземних компаній: у РФ бачать "нові можливості"

Москва нікого не виганяла з російського ринку і кожен мав право вибору, заявив Володимир Путін.

"Якщо іноземні компанії захочуть повернутися до РФ, ми двері ні для кого не закриваємо, створюватимемо умови, підкреслив президент. Росія не боїться конкуренції з іноземними компаніями, але при поверненні врахує особливості їхньої поведінки", — додав він.

Путін заявив, що іноземні компанії, що пішли з Росії, звільнили нішу під 2 трлн рублів і закликав місцеву владу допомагати російським брендам.

На його думку, під багатьма іноземними брендами давно продається продукція, яка виготовляється на російських потужностях.

"По суті, це російські товари, тільки із закордонними логотипами, тож їхній випуск із відходом власників торгових марок не припиниться. Тільки логотип змінюється, та прибуток від цього бізнесу залишається у нас в країні", — сказав Путін.

З ким торгує Росія?

Росія в рази наростила обсяги торгівлі з країнами, лідери яких не піддаються "хамському зовнішньому тиску", додав президент.

"З деякими такими державами, лідери яких керуються не чужими, а своїми національними інтересами, обсяги нашої взаємної торгівлі зросли не на якісь десятки відсотків, а в рази і зараз продовжують зростати", — зазначив він.

Путін упевнений, що між Росією та її партнерами працюють "здоровий глузд, енергія бізнесу та об'єктивні ринкові закони", а не політична кон'юнктура.

Також він закликав перейти до суверенної економіки. Росія нібито має створювати "економіку пропозиції", яка формує попит.

"Необхідна проактивна зовнішньоекономічна політика, перехід до суверенної економіки, яка не орієнтується на попит, а формує його", — заявив диктатор.

Нагадаємо, що до приїзду Путіна на ПМЕФ відключали мобільний інтернет. Такі заходи були потрібні для запобігання можливій атаці на президента РФ.

Фокус також писав, що на ПМЕФ з'явились стенди тимчасово окупованих регіонів України. Гостям форуму пропонували черешню з Мелітополя, яку представили як вирощену у Росії.