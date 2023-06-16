"Позор еврейского народа": Путин высказался о Зеленском (видео)

Российский президент во время выступления на экономическом форуме вспомнил украинского президента и заявил, что ожидал нацизма в Украине.

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Президент России Владимир Путин, неоднократно напоминавший о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз опроверг сам себя. Он заявил, что Зеленский – не еврей. Об этом он сказал 16 июня на заседании в рамках Петербургского экономического форума, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Во время своего выступления Путин снова заговорил о войне в Украине и не преминул вспомнить украинского лидера Владимира Зеленского.

"Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа", — сказал Путин.

Так Путин ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский – еврей.

Также Путин заявил, что на территории Украины во время Холокоста было уничтожено 1,5 миллиона евреев.

"Как же это можно отрицать?" – сказал он.

После этого собравшимся в зале показали подборку кадров о преступлениях, совершенных на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны. Путин заявил, что ждал нацизма в Украине и попросил подготовить эти видеоматериалы.

Напомним, что Путин дал приказ атаковать украинскую столицу, когда там находились иностранные лидеры с официальным визитом, чтобы показать, что он легко готов пренебрегать безопасностью своих коллег. Об этом 16 июня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что на Петербургском форуме 16 июня выключили мобильный интернет, чтобы обезопасить площадку ПМЭФ от возможной атаки БпЛА.