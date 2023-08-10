Чиновник Кремля, який пов'язаний із депортацією українських дітей, був фанатом неонацизму, — ЗМІ

Розслідувачі знайшли в соцмережах Олексія Петрова відсилання до Адольфа Гітлера і символи, які активно використовуються прихильниками "вищості білої раси".

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Олексій Петров, який працює помічником уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, у підлітковому віці був пов'язаний в Інтернеті з рухами прихильників переваги білої раси та неонацистів. Про це пише Reuters 9 серпня.

Повідомляють, що 27-річний росіянин у грудні минулого року потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з причетністю до "незаконного перевезення українських дітей у Росію та їхнього усиновлення російськими сім'ями".

Журналісти з'ясували, що у віці 16-19 років він розмістив щонайменше три пости в соціальних мережах, що містять відео, зображення або повідомлення ультраправої російської організації, а також три зображення, пов'язані з неонацизмом.

Приміром, 2012 року Петров розмістив у соцмережах фотографію, на якій зображено футболку з варіацією кельтського хреста і бейсболку з цифрами "88", надрукованими спереду.

Того ж року він поділився відео, пов'язаним із групою Wotanjugend, учасники якої, за даними ЗМІ, є прихильниками вищості білої раси.

Публікація Андрія Петрова

Крім того, нік Олексія Петрова в Skype wotan_jugend8989 співзвучний із назвою організації Wotanjugend, а в його в псевдонімі в Instagram anat1k8814 розслідувачі знайшли відсилку до Адольфа Гітлера.

Як зазначають автори статті, цифра 88 зазвичай використовується неонацистами, тому що обидва слова у привітанні Хайль Гітлер (Heil Hitler) починаються з восьмої літери алфавіту.

Що стосується цифри 14, у неонацистських колах вона позначає слоган "Чотирнадцять слів", сформульований членом американської групи прихильників вищості білої раси "Орден" Девідом Лейном.

У коментарі ЗМІ Петров заявив, що не може згадати, що він публікував багато років тому, а також заявив, що відтоді пабліки могли змінити назви. Він також стверджує, що ніколи не був членом і не мав облікових записів у соціальних мережах, пов'язаних або пов'язаних із неонацизмом.

Нагадаємо, 21 червня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито "хвора" на хворобу під назвою "нацизм".

Ми також повідомляли, що 23 червня ізраїльський посол в Україні Михайло Бродський прокоментував звинувачення МЗС РФ у причетності Ізраїлю до "прославлення нацизму".