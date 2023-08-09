Пенсия ребенку при потере кормильца, пропавшего без вести: что делать, если выплат нет

Из-за нарушений в работе Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, некоторые семьи потеряли возможность на получение пенсии по потере кормильца.

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Правительство разработало специальную процедуру, которая поможет детям получить выплаты, если их не смогли оформить из-за нарушений в работе государственных реестров. В частности, о том, как они будут получать пенсию при потере кормильца, пропавшего при особых обстоятельствах, говорится в объяснении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Пресс-служба описала реальный кейс, который удалось успешно решить — трое детей, потерявших кормильца, получили право получать пенсию.

Пенсия детям: частный случай

В Офис омбудсмена обратилась женщина, которая рассказала о нарушении ее прав. В частности, речь шла о том, что семья — женщина и трое детей — не получили пенсию из-за потери кормильца, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Причина невыплаты средств — нарушение работы Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Между тем основания для пенсии были — муж получил статус пропавшего без вести лица. Однако право получения пенсии возникает только через месяц после потери кормильца, отметили в ведомстве. Но, похоже, из-за нарушения в работе Реестра, выплаты не назначили.

Пресс-служба утверждает, что ведомство обратилось с соответствующими объяснениями в Пенсионный фонд. После этого возобновилась выплата пенсии трем детям и супруге из-за потри кормильца, пропавшему без вести.

Пенсия в случае потери кормильца, пропавшего без вести

О деталях назначения пенсии говорится в нескольких Законах Украины: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

На основе положений законов пресс-служба омбудсмена опубликовала следующие пояснения:

заявление о пропавшем без вести подается в территориальный отдел Национальной полиции;

заявление может подать родственник, представитель военной власти или части, представитель местных органов власти, общественный деятель, любой, кому стало известно об исчезновении;

лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах в момент, когда член его семьи, или представитель воинской части, направляет соответствующее заявление о факте исчезновения;

лицо получает официальный статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах в момент, когда данные о нем вносятся в Реестр пропавших без вести лиц;

пенсия в связи с потерей кормильца назначением нетрудоспособным членам семьи через месяц после регистрации лица в Реестре пропавших при особых обстоятельствах лиц или в Реестре досудебных расследований.

Кто может получать пенсию по потере кормильца

Отмечается, что назначение происходит независимо от стажа кормильца. Перечень лиц, имеющих право на получение пенсию по потере кормильца, следующий:

ближайшие родственники (вторые супруги, мать, отец), если они имеют статус инвалида или достигли пенсионного возраста;

несовершеннолетние дети или дети от 18 до 23 лет, которые учатся;

усыновленные дети (если не получают алиментов);

родственники, ухаживающие за несовершеннолетними детьми и поэтому не работающие (вторые супруги, отец или мать, брат или сестра);

люди, которые ранее находились на полном обеспечении пропавшего без вести лица.

Нарушено право на получение выплат

Если граждане имеют проблемы с получением выплат, гарантированных государством, они могут обратиться к омбудсмену, говорится в сообщении. При этом указали, что обращаться можно по адресу в Киеве ул. Институтская, 21/8 (индекс 01008), или писать письма на электронную почту [email protected], или звонить на горячую линию (0800501720) или в приемную (044-299-74-08).

Напоминаем, в Пенсионном фонде объяснили, можно ли выйти на пенсию в 60 лет, не имея 30 лет стажа. Из объяснения следует, что стаж можно докупить, причем работать при этом совсем не обязательно.

Предусмотрена также специальная процедура получения льготы на оплату коммунальных услуг и закупку топлива. Заявление можно оформить дистанционно на вебпортал Пенсионного фонда.