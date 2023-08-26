Україна повернула з РФ та окупованих територій ще 11 дітей (відео)

На сьогоднішній день команді благодійної організації Save Ukraine вдалося повернути в Україну 161 дитину.

Related video

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, незаконно утримуваних у Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив у Telegram-каналі колишній дитячий омбудсман, засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба 25 серпня.

"Ще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тож радісно ділимося з вами цією приємною новиною", — написав Кулеба.

За словами ексомбудсмана, на сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути 161 українську дитину.

"Спасибі кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", — підсумував засновник організації.

Микола Кулеба також опублікував відео, на якому зафіксовано повернення дітей в Україну.

Повернення дітей в Україну

Нагадаємо, 11 серпня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як діяти українцям, які хочуть повернути близьких, вивезених у Російську Федерацію або на окуповані території.

Ми також повідомляли, що за даними The Wall Street Journal від 22 серпня, понад 2000 дітей доправили з окупованих територій України до Мінська, а потім розподілили по спеціальних таборах.

Російське опозиційне видання "Проект" також опублікувало 21 серпня розслідування під назвою "Таємниці путінського охоронця", присвячене голові МНС Росії Олександру Куренкову та його дружині, керівниці православних некомерційних організацій Олені Мільській, яка причетна до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.