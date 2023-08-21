Викрадення дітей і "патріотичне" виховання: росЗМІ розповіли про таємну дружину глави МНС РФ

За даними російських журналістів, Олена Мільська може бути причетна до викрадення українських дітей та організації центрів "патріотичної" підготовки, націленої на військове виховання школярів.

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Російське опозиційне видання "Проект" опублікувало своє розслідування під назвою "Таємниці путінського охоронця", присвячене голові МНС Росії Олександру Куренкову та його дружині, керівниці православних некомерційних організацій Олені Мільській, яка причетна до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії.

Кар'єрний шлях Куренкова і Мільської

Згідно з розслідуванням, у травні 2022 року Олександра Куренкова призначили міністром у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, змінивши на цій посаді Євгена Зінічева, який загинув восени 2021-го під Норильськом. Обидва вони є колишніми співробітниками Федеральної служби охорони (ФСО) і були раніше особистими ад'ютантами Володимира Путіна. До своєї служби у ФСО, Куренков працював фізкультурником у московській школі, водночас має диплом недержавного Московського психолого-соціального інституту.

Олександр Куренков і Володимир Путін

Інформації про сімейний стан нинішнього глави МНС у його біографії не було, проте журналісти з'ясували, що він одружений з Оленою Мільською. Вони офіційно одружилися в грудні 2019 року, і це стало відомо з документа про укладення шлюбу в Кутузовському РАГСі Москви.

Початковий кар'єрний шлях Олени Мільської пов'язаний із православним олігархом і творцем каналу "Царьград" Костянтином Малофєєвим, розповідають джерела, близькі до видання.

З 2014 року Мільська очолює Фонд Архістратига Михаїла, який ставить своєю місією "підтримку культурних і духовних традицій Росії, що сприяють зміцненню державності". Вона також обіймає позицію голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям із грудня 2014 року.

З 2017 по 2019 роки вона працювала у Фонді святителя Василія Великого, створеному Костянтином Малофєєвим. Організацію занесли до санкційного списку України, як вважає Малофєєв, через "допомогу дітям Криму".

Співробітники Фонду також заснували "Лігу безпечного інтернету", відому своїми донесеннями на музикантів і блогерів. Катерина Мізуліна, дочка сенатора Олени Мізуліної, очолює цю організацію, а Мільська є членом її опікунської ради.

Згідно з розслідуванням "Проекту", Олена Мільська володіє розкішною земельною ділянкою і будинком загальною площею близько тисячі квадратних метрів у котеджному селищі "Роздори-2" на Рубльовському шосе. Вартість цього майна оцінюють у близько 600 мільйонів рублів. Будинок розташований поруч із резиденцією "Барвиха-3", яка належить главі МНС.

Вивезення українських дітей до Росії

"Проект" виявив, що організації, підконтрольні Мільській, активно отримують щедрі державні контракти. За даними розслідування, всього за два місяці після призначення Куренкова главою МНС, було укладено угоду про взаємодію з Національним моніторинговим центром допомоги зниклим і постраждалим дітям, яким керує дружина міністра. Ця організація отримала бюджетне фінансування на суму 600 мільйонів рублів.

Мільська на зустрічі з Путіним

МНС і державні ЗМІ активно піарили діяльність НКО Мільської. В осінні місяці 2022 року на російських телеканалах з'явилися новинні репортажі, в яких Куренков відвідував табори біженців у Ростовській і Бєлгородській областях. У цих матеріалах засвітилися учасники НКО Мільської, і глава МНС виділяв їхню діяльність як приклад підтримки біженців.

Однак деякі джерела, близькі до волонтерських організацій, які раніше співпрацювали з НКО Мільської, заявили "Проєкту", що для Мільської Національний центр допомоги дітям є лише прикриттям для її економічної та політичної діяльності. Ці джерела також стверджують, що МНС блокує діяльність інших громадських організацій, включно з пошуковими загонами, які не входять до сфери впливу Національного центру.

Організація Мільської також пов'язана з вивезенням українських дітей з окупованих територій до Росії. Разом зі співробітниками МНС, волонтери НКО Мільської брали участь у вивезенні дітей з Херсонської області до Краснодарського краю в жовтні 2022 року перед здачею міста Херсона російськими військовими. Цю інформацію було підтверджено різними джерелами, включно з "Радио Крым", телеканалом "Анапа 39" і самою Мільською в соціальних мережах.

Нагадаємо, що 17 березня цього року МКС видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію з тимчасово окупованих територій України в Росію українських дітей. Разом із ним на лавці підсудних має опинитися й уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова — саме вона курирувала вивезення дітей.