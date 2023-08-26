Украина вернула из РФ и оккупированных территорий еще 11 детей (видео)

На сегодняшний день команде благотворительно организации Save Ukraine удалось вернуть в Украину 161 ребенка.

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В Украину удалось вернуть еще 11 детей, незаконно удерживаемых в Российской Федерации на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший детский омбудсман, основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба 25 августа.

"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью", — написал Кулеба.

По словам экс-омбудсмана, на сегодняшний день команде Save Ukraine удалось вернуть 161 украинского ребенка.

"Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", — заключил основатель организации.

Николай Кулеба также опубликовал видео, на котором запечатлено возвращение детей в Украину.

Возвращение детей в Украину

Напомним, 11 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как действовать украинцам, которые хотят вернуть близких, вывезенных в Российскую Федерацию или на оккупированные территории.

Мы также сообщали, что по данным The Wall Street Journal от 22 августа, более 2000 детей были доставлены из оккупированных территорий Украины в Минск, а затем распределены по специальным лагерям.

Российское оппозиционное издание "Проект" также опубликовало 21 августа расследование под названием "Тайны путинского охранника", посвященное главе МЧС России Александру Куренкову и его супруге, руководительнице православных некоммерческих организаций Елене Мильской, которая причастна к вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий в РФ.