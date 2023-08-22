Розвозять по спецтаборах: журналісти з'ясували, що з українськими дітьми роблять у Білорусі

За словами журналістів, дітей доправили залізницею до столиці Білорусі, а потім, після розподілу, почали перевозити в таборах на автобусах футбольної команди "Шахтар Солігорськ".

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Понад 2000 дітей доправили з окупованих територій України до Мінська, а потім розподілили по спеціальних таборах. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, дітей доправили залізницею до столиці Білорусі, а потім, після розподілу, почали перевозити в таборах на автобусах. Автобуси належать футбольній команді "Шахтар Солігорськ". Команда належить генеральному директору "Білоруськалія" Івану Головатому.

Видання пише, що "Білоруськалій", державна компанія з видобутку калійних добрив, потрапила під санкції США та Європейського Союзу і є найбільшим платником податків Білорусі. Компанія витратила мільйони доларів на те, щоб із весни 2022 року привезти з України сім груп по 310 дітей у кожній у табір у Діброві. В офіційних документах сказано, що діти там нібито "займаються спортом" і покращують стан здоров'я.

У матеріалі йдеться про те, що табір прийняв 1050 дітей віком до 15 років із Донбасу. Російські опозиціонери стверджують, що дітей, зокрема 200 сиріт, вивезли з 15 окупованих міст України. Білоруський уряд безпосередньо фінансує частину зусиль.

Нагадаємо, що ще 27 липня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявляв, що в Білорусь під виглядом "оздоровлення" відвезли 3000 дітей з України. Він заявив, що депортованим дітям у Росії та Білорусі прищеплюють ненависть до української мови, культури та історії рідної країни.

Також ще 1 червня білоруський опозиційний політик Павло Латушко повідомляв, що понад 2 тисячі українських дітей примусово депортували до Білорусі. За словами білоруського політика Павла Латушка, наразі відомо про чотири місця перебування вивезених з України дітей, а диктатор Олександр Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.