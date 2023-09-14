Украина вернула еще 11 детей с оккупированной части Херсонщины, — ОВА

С начала 2023 года Украине удалось вернуть 112 похищенных детей Херсонщины. У большинства из них есть родители.

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Одиннадцать детей из Херсонской области 14 сентября вернулись со временно оккупированного левобережья, сообщает Херсонская областная военная администрация (ОВА) в телеграм-канале. Самому младшему ребенку три года, а среди 11 юных жителей Херсонщины только у двоих нет родителей.

"Одиннадцать детей из Херсонской области — снова дома. Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию со временно оккупированного левобережья Херсонской области", — говорится в сообщении.

Над освобождением похищенных детей напряженно работали организация Save Ukraine, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минреинтеграции, ОС "Украинская сеть за права ребенка", органы опеки и попечительства, службы по делам детей.

Похищение украинских детей — что известно

С самого начала российской агрессии в Украине РФ депортировала на подконтрольные территории тысячи украинских детей, и сейчас эта цифра колеблется от более 19,5 тысяч до 307 тысяч, по информации, опубликованной в Википедии. Детей вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тысячи детей, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по вопросу похищения Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы сделать невозможным возвращение украинских детей на родину. После принудительного вывоза детей оккупанты отдают их на усыновление в российские семьи, предоставляют им российское гражданство и препятствуют воссоединению с родителями и родственниками. Похищенные дети подвергаются русификации, что может считаться актом геноцида, поскольку имеет целью стереть их национальную идентичность.

В Госдуме РФ официально признали, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тысяч украинских детей, однако РФ не предоставляет никаких данных о них: неизвестно, где они находятся и в каких условиях. Также стало известно, что россияне используют детский труд и милитаризируют украинских детей на временно оккупированных территориях. Позже выяснилось, что к депортации украинских детей причастна и Беларусь. Еще в начале лета белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Мировое сообщество осудило эти действия российских властей, объявив их военными преступлениями. Так, проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом, единогласно поддержал Сенат США, а ООН заявила, что эти депортации являются военными преступлениями, что обвинения достоверны, и российские власти отправляли украинских детей в Россию на усыновление в рамках масштабной программы. Признала геноцидом депортацию украинских детей и Парламентская ассамблея Совета Европы. Международный уголовный суд выдал ордера на арест действующего президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой именно из-за незаконной депортации украинских детей.

Однако Украина продолжает бороться за каждого ребенка. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, уже разработан механизм возвращения украинских детей в несколько этапов, однако дело продвигается не так быстро, как этого хочет украинская сторона.

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"Есть наработанные механизмы": Лубинец рассказал, как вернуть близких из РФ и ВОТ (видео)

Напомним, Фокус писал, что 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

В целом только команде благотворительной организации Save Ukraine на сегодня удалось вернуть в Украину 161 ребенка.