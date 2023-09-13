Україна повернула з РФ та окупованих територій ще 3 дітей, – Лубінець (фото)

Спілкуючись зі школярем, омбудсман запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: "Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей".

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Днями вдалося повернути ще трьох дітей 14-15 років, яких незаконно утримували у Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях. Про це 13 вересня повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років", – наголосив омбудсман.

Повернені діти зустрілися з рідними Повернені діти зустрілися з рідними

На запитання Дмитра Лубінця про те, ким хоче у майбутньому стати один з повернених дітей, школяр відповів: "Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей".

"В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої", – зазначив уповноважений.

Також омбудсман додав, що попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.

Нагадаємо, 25 серпня колишній дитячий омбудсман Микола Кулеба повідомив, що загалом команді його благодійної організації Save Ukraine вдалося повернути в Україну 161 дитину.

Окрім того, 11 серпня вищезгаданий уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як діяти українцям, які хочуть повернути близьких, вивезених у Російську Федерацію або на окуповані території.

Ми також повідомляли, що за даними The Wall Street Journal від 22 серпня, понад 2000 дітей доправили з окупованих територій України до Мінська, а потім розподілили по спеціальних таборах.