Вперше згадується термін "геноцид": ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт Путіна

ПАРЄ прийняла резолюцію про депортацію дітей та дорослих в Росію. У документі зазначено, що це є ознакою геноциду.

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Сьогодні, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що стосується примусової депортації українців в РФ. Про це повідомив присутній на засіданні народний депутат України Олексій Гончаренко у своїх соцмережах.

"ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт Путіна", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, у резолюції згадується термін "геноцид" і це перша його згадка щодо дій Росії в офіційних документах "такого рівня". У резолюції йдеться, що відповідно до норм міжнародного права примусова депортація є ознакою геноциду. Там зазначено, що всі випадки мають бути розслідувані, а причетні — притягнені до відповідальності.

Також, як повідомив Гончаренко, ПАРЄ схвалює рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах", — підкреслив нардеп.

Як він зазначив, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила, що Путін — воєнний злочинець у розшуку.

Фото: Бабель

Нагадаємо, 25 квітня Південно-Африканська Республіка заявила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Пізніше в офісі президента країни заявили, що повідомлення було помилковим і планів таких немає.

Нещодавно голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що царі Російської імперії залюбки "задушили" б сучасний режим в РФ.