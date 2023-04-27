Впервые упоминается термин "геноцид": ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина

ПАСЕ приняла резолюцию о депортации детей и взрослых в Россию. В документе указано, что это признак геноцида.

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Сегодня, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по принудительной депортации украинцев в РФ. Об этом сообщил присутствовавший на заседании народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своих соцсетях.

"ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, в резолюции упоминается термин "геноцид" и это первое его упоминание в отношении действий России в официальных документах "такого уровня". В резолюции говорится, что согласно нормам международного права принудительная депортация является признаком геноцида. Там отмечено, что все случаи должны быть расследованы, а причастные — привлечены к ответственности.

Также, как сообщил Гончаренко, ПАСЕ приветствует решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский устав. И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях", — подчеркнул нардеп.

Как он отметил, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что Путин – военный преступник в розыске.

Фото: Бабель

Напомним, 25 апреля Южно-Африканская Республика заявила о выходе из Международного уголовного суда. Позже в офисе президента страны заявили, что сообщение было ошибочным и планов таковых нет.

Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что цари Российской империи охотно "задушили" бы современный режим в РФ.