Президент Сирил Рамафоса, как отмечают в канцелярии, якобы ошибочно озвучил информацию о статусе Южной Африки в Международном уголовном суде.

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Из Международного уголовного суда (МКС), выдавшего орден на арест главы Кремля Владимира Путина, Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить, а такие сообщения это "ошибка". Соответствующее заявление сделал офис президента Сирила Рамафосы.

В сообщении говорится, что разъяснение является результатом ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ. Президент ошибочно подтвердил во время пресс-сесии информацию о статусе Южной Африки относительно МКС. Страна остается участником международного института.

В сообщении отмечено, оставаясь подписантом Римского устава, Южная Африка руководствуется важностью укрепления институтов глобального управления. Соответственно государство будет работать над усилением протокола Малабо, который создаст континентальный уголовный суд, дополнение к МКС как суд последней инстанции.

Южная Африка также рассматривает законодательную поправку, которая закрепила бы Римский устав в национальном законодательстве. Это касается положения статьи 98 устава, требующей отказа от иммунитета для лиц, обвиняемых МКС из третьих стран, если Совет Безопасности ООН не передал дело.

Напомним, 25 апреля на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии Рамафоса заявил, что провластная партия "Африканский национальный конгресс" приняла решение относительно выхода ЮАР из Международного уголовного суда, считая это "благоразумным шагом". Он объяснил это решение предвзятостью МКС относительно определенных ситуаций, но не назвал каких именно. Слова президента страны Сирила Рамафоса о выходе ЮАР из МКС процитировали крупные новостные агентства России, следящие за этой темой после того, как юридический орган выдал ордер на арест Владимира Путина.