Президент Сиріл Рамафоса, як зазначають у канцелярії, нібито помилково озвучив інформацію щодо статусу Південної Африки у Міжнародному кримінальному суді.

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З Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав орден на арешт очільника Кремля Володимира Путіна, Південно-Африканська Республіка (ПАР) не планує виходити, а такі повідомлення це "помилка". Відповідну заяву зробив офіс президента Сиріла Рамафоси.

У повідомленні йдеться про те, що роз’яснення є результатом помилки в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ. Президент помилково підтвердив під час прессесії інформацію щодо статусу Південної Африки щодо МКС. Країна залишається учасником міжнародної інституції.

У повідомленні зазначено, залишаючись підписантом Римського статуту, Південна Африка керується важливістю зміцнення інститутів глобального управління. Відповідно держава працюватиме над посиленням протоколу Малабо, який створить континентальний кримінальний суд, доповнення до МКС як суд останньої інстанції.

Південна Африка також розглядає законодавчу поправку, яка б закріпила Римський статут у національному законодавстві. Це стосується положення статті 98 статуту, яка вимагає відмови від імунітету для осіб, яких обвинувачує МКС із третіх країн, якщо Рада Безпеки ООН не передала провадження.

Нагадаємо, 25 квітня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Рамафоса, який приїхав до країни з візитом, заявив, що владна партія "Африканський національний конгрес" ухвалила рішення стосовно виходу ПАР із Міжнародного кримінального суду, вважаючи це "розсудливим кроком". Він пояснив це рішення упередженістю МКС щодо певних ситуацій, але не назвав яких саме. Слова президента країни Сиріла Рамафоса про вихід ПАР із МКС процитували великі новинні агентства Росії, які стежать за цією темою після того, як юридичний орган видав ордер на арешт Володимира Путіна.