"Испортили все": российские цари прошлого задушили бы теперешний режим Кремля, — Резников

По словам министра, Украина де-факто является членом НАТО. А после войны наши инструкторы будут лучшими в Альянсе.

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Российские цари прошлого задушили бы теперешний режим Владимира Путина, так как он уничтожил практически все, что они строили сотни лет. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

По словам Резникова, Кремль говорил, что "красной линией" является расширение границы с НАТО. Однако и она была перейдена, и Москва ничего не предприняла. Ситуация для кремлевского режима стала хуже.

"Они испортили все, что только можно было. Возьмем любую линейку царей Российской империи, строивших Россию, "великую империю" — я думаю, они бы сами задушили действующий режим", — сказал Резников.

По его словам, Украина, хоть и не юридически, также стала страной НАТО. Теперь у нее есть системы ПВО Patriot, а ее военные проходят обучение в странах Альянса.

"Обновленный режим Кремля будет заинтересован, чтобы Запад пошел на уступки, потому что им некуда деваться. Или их дожмет "дружественный" Китай. И все", — сказал Резников.

Министр также отметил, что после войны украинские инструкторы будут лучшими инструкторами в НАТО.

Напомним, что в том же интервью Резников сказал, что советские системы противовоздушной обороны требуют восполнения запасов ракет. Киев может исчерпать запасы ракет для ЗРК "Бук" к 13 апреля, а для C-300 — к 3 мая, говорилось в слитых "секретных документах" Пентагона. При таком сценарии количество незащищенных объектов вырастет до более чем 40.

Кроме того, по словам министра, в будущем Украина обязательно получит боевую авиацию от стран-союзников, но прежде партнерам придется принять решение, кто и сколько самолетов сможет передать. Первостепенная задача Украины и партнеров — это обеспечение уже полученной военной техники запчастями, ремонтом и боеприпасами.