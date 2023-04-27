"Добьем этот вопрос": Резников дал прогноз на поставку западных самолетов

Министр обороны отметил, что ситуации с поставками оружия и невозможностью далее обслуживать его уже были, поэтому он согласен с прагматичным взвешенным подходом США.

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В будущем Украина обязательно получит боевую авиацию от стран-союзников, но прежде партнерам придется принять решение, кто и сколько самолетов сможет передать. Об этом заявил 27 апреля министр обороны Алексей Резников в интервью для "РБК-Украина".

Резников отметил. что первостепенная задача Украины и партнеров — это обеспечение уже полученной военной техники запчастями, ремонтом и боеприпасами. Он привел в пример танки, HIMARS и даже снайперские винтовки.

"Что касается самолетов — я уверен, мы добьем этот вопрос", — отметил Резников.

На вопрос может ли произойти поставка самолетов в этом году, Резников ответил, что прежде чем принимать такое решение, Украина и ее союзники должны учесть факторы, что передача самолетов. боеприпасов к ним и их обслуживание — это очень дорого.

"Это тот фактор, о котором я говорил – практичность. Самолеты – это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать – а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались, и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не двести, не триста", — объяснил глава оборонного ведомства.

По словам Резникова, ключевой игрок в вопросе поставок военной авиации США, которые умеют считать деньги и которые прагматичны, а это очень правильный подход.

"Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте. Это тоже справедливо… И с самолетами то же самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято", — подчеркнул министр.

Напомним, 10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов многоцелевых истребителей F-16 воевать на стороне Украины.

Также, 30 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские ВС нуждаются в современных истребителях F-16, поскольку они способны выполнять те боевые задачи, которые не под силу устаревшим МиГ-29.