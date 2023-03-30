"МиГи не приспособлены для борьбы с дронами": у Залужного объяснили, почему нужны F-16

Летчики отмечают, что F-16 сможет уничтожать наземные, морские и воздушные цели, а также использовать весь арсенал натовских ракет.

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Украинским воздушным силам необходимы современные истребители F-16, чтобы иметь возможность выполнять различные задачи, которые морально устаревшие МиГи не способны делать. Об этом сообщается в видео на странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Фейсбуке.

В ролике военные объясняют, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские летчики были уверены, что украинской авиации уже не существует, а потому действовали очень самоуверенно. Однако боевая авиация сохранилась и до сих пор выполняет задачи. Основные истребители – это МиГ-29 и Су-27, которые разрабатывались во времена, когда дронов-камикадзе еще в принципе не было. Поэтому они не приспособлены к борьбе с ними. Военным удалось установить некоторые западные ракеты на них по типу HARM, однако летчики убеждены, что на F-16 они были бы гораздо эффективнее.

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, он уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которое есть на вооружении стран НАТО. Его (F-16 — ред.) можно будет применять для уничтожения морских, наземных и воздушных целей", — говорят летчики.

Поэтому украинские летчики готовы в кратчайшие сроки овладеть западной истребительной авиацией, чтобы защищать украинскую землю.

Напомним, 30 марта в Воздушных силах заявили, украинские истребители МиГ-29 проиграют российскому Су-30 из-за технологий.

29 марта в Пентагоне заявили, что они не могут передать Украине истребители F-16 в этой фазе войны. На передачу самолетов нужно до 18 месяцев.