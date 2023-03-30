"МіГи не пристосовані для боротьби з дронами": у Залужного пояснили, чому необхідні F-16

Льотчики відзначають, що F-16 зможуть знищувати наземні, морські та повітряні цілі, а також використовувати весь арсенал натівських ракет.

Related video

Українським Повітряним силам необхідні сучасні винищувачі F-16, щоб мати змогу виконувати різноманітні задачі, які морально застарілі МіГи не здатні робити. Про це повідомляється в відео на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Фейсбуці.

У ролику військові пояснюють, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські льотчики були впевнені у тому, що української авіації вже не існує, а тому діяли дуже самовпевнено. Однак бойова авіація збережена й досі виконує завдання. Основні винищувачі — це МіГ-29 та Су-27, які розроблялися в часи, коли дронів-камікадзе ще в принципі не було. Тому вони не пристосовані до боротьби з ними. Військовим вдалося встановити деякі західні ракети на них по типу HARM, однак льотчики переконані, що на F-16 вони були б значно ефективнішими.

"Літак МіГ-29, будемо казати правду, він вже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яке є на озброєнні країн НАТО. Його (F-16 — ред.) можна буде застосовувати для знищення морських, наземних і повітряних цілей", — кажуть льотчики.

Тому українські льотчики готові в найкоротші терміни опанувати західну винищувальну авіацію, щоб боронити українську землю.

Нагадуємо, 30 березня в Повітряних силах заявили, українські винищувачі МіГ-29 програють російському Су-30 через технології.

29 березня в Пентагоні заявили, що вони не можуть передати Україні винищувачі F-16 у цій фазі війни. На передачу літаків необхідно до 18 місяців.