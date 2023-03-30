МіГ-29 програє російському Су-30: у ЗСУ розповіли, навіщо потрібні винищувачі F-16 (відео)

Західні літаки серії F пройшли кілька етапів модернізації — вони оснащені новою станцією радіолокації та високоточним озброєнням. А на старі МіГ-29 не можна ставити сучасні ракети, стверджує речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

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Радянський винищувач МіГ-29 не здатний протистояти російському Су-30, тому Збройним силам України потрібні західні F-16. Про це сказав 30 березня спікер командування Повітряних Сил (ПС) ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"МіГ-29 залишився в четвертому поколінні, в 70-80 роках (минулого століття, — ред.). А західні літаки серії F, наприклад F-16, проходили кілька етапів глибокої модернізації", — пояснив військовий.

За словами Ігната, у межах модернізації в серії F замінили бортове обладнання і найголовніше — радіолокаційну станцію. До літаків додали високоточне озброєння.

Українські льотчики, як сказав речник ПС ЗСУ, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії робили неможливі речі. Два літаки могли атакувати 10 ворожих винищувачів.

"На гранично низьких висотах льотчики ЗСУ погрожували росіянам, відтісняючи їх під наші системи ППО. Завдяки такій тактиці вдавалося знищувати ворогів. Постійно так воювати ми не можемо, адже ЗС РФ мають кількісні та технологічні переваги (в авіації, — ред.)", — завершив Ігнат.

Наскільки ефективні винищувачі МіГ-29 зі Словаччини та Польщі?

Спікер упевнений, що потенціал ПКС Росії порівняно з ПС ЗСУ вищий у 5-6 разів. Проте ЗСУ змогли знищити багато сучасних літаків ЗС РФ у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Винищувачі МіГ-29, які передає Захід, не можна оснастити сучасними ракетами, говорив Ігнат в ефірі єдиного телемарафону 29 березня.

Багато залежить від радіолокаційної станції та озброєння, яке несе літак — керовані авіаракети, крилаті ракети, бомби й інше. Польські та словацькі літаки, за його словами, зможуть посилити деякі можливості ЗСУ, але не суттєво, зазначив речник Повітряних сил.

Переданим Україні МіГ-29 потрібна глибока модернізація, додав він.

Нагадаємо, що в Пентагоні 28 березня заявили про неможливість передавання Україні винищувачів F-16 найближчим часом. Союзники мають думати над забезпеченням ЗСУ системами ППО, ракетами та бронетехнікою, сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Наприкінці березня Україна просила Фінляндію відправити винищувачі F-18 Hornet, які виробляють на американських заводах McDonnell Douglas. Бойові фінські літаки можуть додати до словацьких МіГ-29.