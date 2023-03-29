"Не допоможуть у цій фазі": у Пентагоні розповіли, чи зможуть передати ЗСУ винищувачі F-16

За словами Ллойда Остіна, світова спільнота вважає, що Україна отримає F-16 або інші літаки у майбутньому, але на їхню доставку знадобиться 18 місяців.

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Країни Заходу мають зосередитись на забезпеченні України системами протиповітряної оборони, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому українська армія обов'язково отримає ці американські літаки. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті збройних сил Сенату США 28 березня.

За його словами, якщо буде ухвалено рішення передати винищувачі, то на їхню доставку знадобиться 18 місяців. Проте у теперішній фазі війни з Росією вони не допоможуть.

"Чи можуть українці отримати такі потужності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", — відповів Остін.

Він зазначив, що це можуть бути винищувачі F-16 чи інші літаки четвертого покоління.

Міністр оборони США заявив, що ЗСУ зараз найбільше потребують систем ППО, засобів вогневого ураження дальньої дії та бронетехніки. Ллойд Остін упевнений, що постачання в Україну такого озброєння, а також проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою у найближчій перспективі.

Нагадаємо, 27 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що західним союзникам слід відмовитися від поетапної воєнної допомоги Україні та скоріше надати винищувачі F-16. За його словами, літаки можуть стати платформою для протиповітряної оборони, і боротися з російськими С-300.

24 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що громадяни інших країн можуть бути пілотами або працівниками інженерно-авіаційного складу в українській авіації. За його словами, у ЗСУ є іноземні легіони, що воюють на рівні з українцями, тому служба іноземців і в авіації виглядає цілком логічною.