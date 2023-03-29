"Не помогут в этой фазе": в Пентагоне рассказали, смогут ли передать ВСУ истребители F-16

По словам Ллойда Остина, мировое сообщество считает, что Украина получит F-16 или другие самолеты в будущем, но на их доставку понадобится 18 месяцев.

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Страны Запада должны сосредоточиться на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем украинская армия обязательно получит эти американские самолеты. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США 28 марта.

По его словам, если будет принято решение передать истребители, то на их доставку понадобится 18 месяцев. Однако в нынешней фазе войны с Россией они не помогут.

"Могут ли украинцы получить такие мощности когда-то в будущем? Мы все считаем, что да", — ответил Остин.

Он отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения.

Министр обороны США заявил, что ВСУ в нынешний момент больше всего нуждаются в системах ПВО, средствах огневого поражения дальнего действия и бронетехнике. Ллойд Остин уверен, что поставки в Украину такого вооружения, а также проведение учений для украинской армии способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Напомним, 27 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что западным союзникам следует отказаться от поэтапной военной помощи Украине и скорее предоставить истребители F-16. По его словам, самолеты могут послужить платформой для противовоздушной обороны, и бороться с российскими С-300.

24 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что граждане других стран могут быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава в украинской авиации. По его словам, в ВСУ есть иностранные легионы, воюющие на уровне с украинцами, поэтому служба иностранцев и в авиации выглядит вполне логичной.