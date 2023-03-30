МиГ-29 проиграет российскому Су-30: в ВСУ рассказали, зачем нужны истребители F-16 (видео)

Западные самолеты серии F прошли несколько этапов модернизации — они оснащены новой радиолокационной станцией и высокоточным вооружением. А на старые МиГ-29 нельзя ставить современные ракеты, утверждает спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Советский истребитель МиГ-29 не способен противостоять российскому Су-30, поэтому Вооруженным силам Украины нужны западные F-16. Об этом сказал 30 марта спикер командования Воздушных Сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы — Украина".

"МиГ-29 остался в четвертом поколении, в 70-80 годах (прошлого века, — ред.). А западные самолеты серии F, к примеру F-16, проходили несколько этапов глубокой модернизации", — объяснил военный.

По словам Игната, в рамках модернизации серии F заменили бортоборудование и самое главное — радиолокационную станцию. К самолетам добавили высокоточное вооружение.

Украинские летчики, как сказал спикер ВС ВСУ, в первые дни полномасштабного вторжения России делали невозможные вещи. Два самолета могли атаковать 10 вражеских истребителей.

"На предельно низких высотах летчики ВСУ угрожали россиянам, оттесняя их под наши системы ПВО. Благодаря такой тактике удавалось уничтожать врагов. Постоянно так воевать мы не можем, ведь ВС РФ имеет количественные и технологические преимущества (в авиации, — ред.) ", — заключил Игнат.

Насколько эффективны истребители МиГ-29 из Словакии и Польши?

Спикер уверен, что потенциал ВКС России в сравнении с ВС ВСУ выше в 5-6 раз. Однако ВСУ смогли уничтожить много современных самолетов ВС РФ в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Передаваемые Западом истребители МиГ-29 нельзя оснастить современными ракетами, говорил Игнат в эфире единого телемарафона 29 марта.

Многое зависит от радиолокационной станции и вооружения, которое несет самолет — управляемые авиаракеты, крылатые ракеты, бомбы и другое. Польские и словацкие самолеты, по его словам, смогут усилить некоторые способности ВСУ, но не существенно, отметил спикер Воздушных сил.

Переданным Украине МиГ-29 требуется глубокая модернизация, добавил он.

Напомним, что в Пентагоне 28 марта заявили о невозможности передачи Украине истребителей F-16 в ближайшее время. Союзники должны думать над обеспечением ВСУ системами ПВО, ракетами и бронетехникой, сказал министр обороны США Ллойд Остин.

В конце марта Украина просила Финляндию отправить истребители F-18 Hornet, которые производят на американских заводах McDonnell Douglas. Боевые финские самолеты могут добавиться к словацким МиГ-29.