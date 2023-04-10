"Знают, как управлять F-16": Резников призвал иностранных пилотов воевать в Украине (видео)

Министр обороны отметил, иностранный легион также готов открыть свои двери для опытных специалистов, которые умеют обслуживать САУ Caesar.

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Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов многоцелевых истребителей F-16 воевать на стороне Украины. Об этом глава обгонного ведомства заявил в понедельник, 10 апреля, во время совместного брифинга с датским коллегой Троэльсом Лунд Поульсеном рассказал представитель датского ведомства, передает Ukraine Media Center.

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Так, министры обсудили поставки танков Leopard 1 и самоходных артиллерийских установок Caesar, которые в скором времени должны прибыть в Украину из Дании. Резников предложил специалистам, которые умеют обсуживать данную технику, приехать работать в Украине.

После этого Резников отметил, что в Украине готовы принять также иностранных пилотов.

""Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие [в войне], иностранный легион готов открыть двери", — отметил Алексей Резников."

Поставки САУ Caesar в Украину

В ходе рабочего визита в Украине и.о. министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем месяце Дания Копенгаген поставит Украине 19 единиц САУ Caesar. Кроме того, к лету Дания планирует начать поставки танков Leopard 1. Вооруженные силы Украины должны получить 100 единиц этой техники

Напомним, 10 апреля командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил важность получения западных истребителей F-16 для Украины. По его словам, имеющиеся истребители и ракеты превращают все миссии для летчиков в смертельно опасные.

Ранее, 6 апреля, в ходе визита делегации представителей ВВС украинских вооруженных сил на авиабазу в Германии стороны обсудили будущую подготовку украинских летчиков.

Также напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские воздушные силы нуждаются в современных истребителях F-16, поскольку они способны выполнять те боевые задачи, которые не под силу устаревшим МиГ-29.